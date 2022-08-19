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Аналитик Михайлов: в случае прямой угрозы Россия пустит в ход весь арсенал

Мир

В МИД РФ заявили, что Россия может применить силы ядерного реагирования только в качестве ответной меры или в случае угрозы существования государства. По словам политолога Александра Михайлова, ядерное оружие сдерживает недружественные страны от нападения. Однако даже при локальном ядерном ударе последствия будут плачевными, отметил он.

"Россия будет применять весь арсенал в случае прямой угрозы стране", — отметил аналитик в беседе с Телеканалом "360".

Михайлов подчеркнул, что на данный момент предпосылок для применения ядерного оружия нет. Эксперт полагает, что лидеры России и США не станут доводить ситуацию до полномасштабного вооружённого конфликта, поскольку это может угрожать существованию всего мира.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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