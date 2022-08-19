Служба здравоохранения Британии предупредила об угрозе коллапса системы

В службе здравоохранения Великобритании допустили, что в стране начнётся гуманитарный кризис. По словам специалистов организации, граждане королевства могут столкнуться с выбором между покупкой продуктов и оплатой электроэнергии.

"Отсутствие еды или холод и сырость могут привести к вспышкам заболеваний и болезням по всей стране", — предупредил исполнительный директор ассоциации Мэтью Тейлор, передаёт издание Times.

Известно, что её представители координировали свыше 100 глав организаций в области здравоохранения, которые призвали британских политиков не допустить перегруженности больниц. По словам руководителей, в этом поможет дополнительная поддержка местных жителей при оплате счетов.

Ранее журналисты The Telegraph заявили, что западные лидеры из-за экономических проблем могут заставить Украину пойти на уступки в конфликте с Россией.