Сенатор Цеков: придёт время, когда европейцы сами будут мечтать приехать в РФ

Москва не должна принимать ответные меры на готовящийся запрет шенгенских виз для граждан РФ, ведь однажды европейцы сами будут мечтать приехать в Россию. Такое мнение выразил сенатор Сергей Цеков.

По его словам, если Евросоюз примет решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам, то такой шаг на 100 процентов нарушит основополагающие принципы прав человека. Он напомнил, что даже в период СССР западные страны создавали комфортные условия для приезда советских граждан.

"Я считаю, что придёт время, когда в Евросоюзе, в США будут мечтать приехать в Россию, пожить в РФ", — отметил Цеков в интервью РИА Новости.

Сенатор также добавил, что Запад пытается навязать новые "ценности". В связи с этим он подчеркнул: России не нужно закрываться от мира, ведь жители западных стран могут захотеть покинуть свои государства.