Глава МИД Дании: власти могут ввести запрет на туристические визы для россиян

Руководитель МИД Дании Еппе Куфуд заявил, что власти страны способны объявить ограничения в отношении виз для граждан России. При этом общее решение Европейского союза не повлияет на политику Копенгагена, подчеркнул министр.

Вместе с этим он отметил, что страны должны запретить россиянам отдыхать в Европе из-за событий на Украине. Также глава ведомства выразил надежду на поддержку этого мнения со стороны лидеров ЕС.

"Если не получится договориться с объединением, датская сторона рассмотрит свои меры, которые ещё больше уменьшат число выдаваемых гражданам РФ туристических виз", — сказал Куфуд, передаёт TV 2.

Ранее сообщалось, что эстонские власти запретили въезд в республику гражданам РФ с шенгеном, который выдали эстонские консульства.