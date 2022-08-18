Руководитель МИД Дании Еппе Куфуд заявил, что власти страны способны объявить ограничения в отношении виз для граждан России. При этом общее решение Европейского союза не повлияет на политику Копенгагена, подчеркнул министр.
Вместе с этим он отметил, что страны должны запретить россиянам отдыхать в Европе из-за событий на Украине. Также глава ведомства выразил надежду на поддержку этого мнения со стороны лидеров ЕС.
"Если не получится договориться с объединением, датская сторона рассмотрит свои меры, которые ещё больше уменьшат число выдаваемых гражданам РФ туристических виз", — сказал Куфуд, передаёт TV 2.
Ранее сообщалось, что эстонские власти запретили въезд в республику гражданам РФ с шенгеном, который выдали эстонские консульства.
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