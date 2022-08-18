Политик Крупалла: решения стран ЕС по визам разжигают антироссийские настроения

Некоторые страны предлагают на уровне Евросоюза утвердить ограничения по визам для граждан РФ. Такая политика разжигает антироссийские настроения, считает лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

В интервью РИА Новости он отметил, что подобные решения могут привести к эскалации и сделать мирные переговоры по поводу урегулирования украинского конфликта ещё более сложными.

"Этот шаг разжигает антироссийские настроения и противоречит обычаям цивилизованных стран", — указал немецкий политик.

Он призвал не возлагать коллективную ответственность на россиян за происходящее на Украине.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюзу следует признать все туристические визы, выданные гражданам РФ, недействительными. По его словам, власти страны возмущены возможностью россиян посещать республику при получении шенгенской визы, выданной другими государствами.