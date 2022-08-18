Власти Эстонии прекратили впускать в страну граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы эстонскими консульствами.
Какие конкретно указания получили пограничные службы, пока не ясно.
На фоне ранее принятого правительством страны решения запретить въезд россиянам в Эстонию по шенгенским визам, выданным эстонскими консульскими учреждениями, возникло немало вопросов.
Так, согласно сообщению, речь идёт только о документах, полученных россиянами на территории Эстонии, а не "шенгенах", которые выдали в других странах Евросоюза.
Ранее Pravda.Ru цитировала главу эстонского МИД, который подчеркнул, что Таллин имеет право не пускать россиян в страну даже при наличии "зелёной" визы из третьей страны.
"Конечно, наше главное желание — достичь общеевропейского соглашения о закрытии въезда россиян в ЕС", — пояснили в эстонском правительстве.
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