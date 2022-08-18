Focus: Шольца назвали "предателем народа" во время выступления в Бранденбурге

Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. Демонстранты выкрикивали в его адрес "предатель народа" и "проваливай". Об этом пишет издание Focus.

В статье отмечается, что понять Шольца можно было с трудом. Публикация сопровождается видеофрагментом выступления с криками из толпы.

Шольц в среду вечером провёл встречу с жителями города Нойруппин. Помимо его выступления там ожидалась дискуссия членом бундестага от социал-демократической партии Германии.

По оценкам Focus, на площадь послушать выступление Шольца пришли несколько сотен человек.