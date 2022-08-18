Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. Демонстранты выкрикивали в его адрес "предатель народа" и "проваливай". Об этом пишет издание Focus.
В статье отмечается, что понять Шольца можно было с трудом. Публикация сопровождается видеофрагментом выступления с криками из толпы.
Шольц в среду вечером провёл встречу с жителями города Нойруппин. Помимо его выступления там ожидалась дискуссия членом бундестага от социал-демократической партии Германии.
По оценкам Focus, на площадь послушать выступление Шольца пришли несколько сотен человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.