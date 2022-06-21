Шольц отверг критику в медленных поставках оружия Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ предоставляет необходимую военную помощь Украине, а многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности. Слова Шольца приводит немецкое издание Münchner Merkur. Он также отметил, что сложность вопроса многие недооценивают.

По словам канцлера, для использования самых современных систем вооружения, таких как гаубицы или зенитные комплексы, которые поставляет Германия, солдаты должны иметь хорошую подготовку, иначе оружие будет неэффективным. А также нужны боеприпасы для этих систем.

Те, кто считает, что вооружение можно купить, как автомобили в салонах, сильно ошибается, добавил Шольц.

Канцлер признал критику в свой адрес, однако заявил, что не позволит отговорить его от "уравновешенного курса".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут "воевать лопатами", если Запад прекратить поставлять вооружение. Дипломат также не раз критиковал Германию, обвиняя её в затягивании поставок вооружения.