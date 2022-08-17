Лепехин оценил шансы на смену власти в ЕС на пророссийскую: полная чушь

Политолог Владимир Лепехин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал мнение, согласно которому в Европе из-за Украины может смениться власть на более пророссийскую.

Эксперт согласился, что власть в ЕС смениться, конечно, может, но причиной этого будут не события на Украине, а осложнение отношений с Россией.

Ухудшение экономической ситуации во многих странах Европы вследствие антироссийских санкций и сокращения экспорта углеводородов из РФ влекут за собой рост протестных отношений и усиление конкурентной борьбы. И именно это может стать причиной смены власти в Европе, а никак не лояльность к РФ, которой просто неоткуда взяться, считает политолог.

"И поэтому какого-то Шольца уже думают, как заменить на какого-то другого. Отношение к Украине в Европе не изменится и меняться не будет. И европейские политики — это не те политики, которые сегодня думают одно, завтра думают другое. Они все время думают о своих интересах, плюс о тех интересах, которые им навязывают Вашингтон и Лондон, условно. Поэтому вот эти все штампы, которые сегодня наши пропагандисты публикуют, что пророссийские политики, якобы, придут в европейские страны, что они изменят свое отношение к Украине, полная чушь и пропаганда. Политики будут приходить новые, но не потому, что они пророссийские и не потому, что они изменили отношение к Украине, а просто потому, что сама политика экономических санкций по отношению к России слишком радикальная для европейских стран. И эту политику, понятно, нужно переводить в более разумное русло", — пояснил Лепехин.

Поэтому нужно ждать прихода к власти более здравомыслящих, рациональных, но точно так же русофобски настроенных политиков, уверен эксперт.

Лепехин подчеркнул, что рациональные и пророссийские политики — это вовсе не одно и то же, и симпатиям к России у них просто неоткуда взяться, ввиду массированной антироссийской пропаганды.

"Отношения будут становиться более прагматичными. Да, будут думать в следующий раз, каким образом Россию наказывать. Будут наказывать более тонко в следующий раз", — добавил эксперт.

Ранее в издании Spectator появилась статья, в которой чешский автор Йозеф Буска предположил, что власть в Европе может смениться на более пророссийскую, если общественное мнение об украинском конфликте изменится, и европейцы поймут, что Киев не настроен на мирное решение ситуации, в отличие от Москвы.