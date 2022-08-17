Spectator: из-за Украины к власти в Европе могут прийти пророссийские силы

К власти в европейских странах могут прийти пророссийские силы. Произойдёт это в случае изменения мнения граждан государств Евросоюза в отношении Украины, считает чешский писатель Йозеф Буска.

"Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу "нормализации" отношений с Россией. Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлевские политики. Одним словом, Россия выиграет", — написал Буска в статье для британского консервативного еженедельника Spectator.

По его мнению, "самая важная битва" состоится в домах европейцев грядущей зимой. "С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. (…) Бытовые проблемы обязательно возьмут верх, как это всегда и бывает", — прогнозирует Буска.

Чешский писатель даже составил список государств, которые "сломаются" первыми: это Чехия, а также Германия, Словакия, Кипр, Болгария, Греция.

При этом, считает Буска, Украина не выстоит без постоянной военной и финансовой поддержки Запада.

Стоит отметить, что Чехия в настоящее время является одной из наиболее последовательной сторонницей антироссийских санкций. В частности, в Праге выступают за то, чтобы на уровне Евросоюза запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам.

Впрочем, Йозеф Буска отнюдь не первый, кто прогнозирует потрясения Европе. В частности, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в стране могут начаться народные восстания из-за проблем с энергоснабжением.

Позднее она сказала, что намеренно утрированно сформулировала тезис о народных восстаниях. Она объяснила, что таким образом старалась объяснить, почему Германия не может отказаться от импорта природного газа из России.

Вообще, тема волнений и потрясений в Европе очень волнует именно британскую прессу. В частности, ранее британское издание The Telegraph отмечало, что грядущий энергокризис может обернуться для стран Запада бунтами против элит. В статье отмечалось, что винить в этом следует "технократическую систему Европы и Америки", которая была выстроена на мифах и самодовольстве.