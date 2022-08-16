Объявивший о своей отставке и досиживающий в премьерском кресле последние дни Борис Джонсон замечен на греческом пляже.
Его персона ожидаемо привлекла внимание общественности. Среди отдыхающих оказались несколько папарацци, которые с увлечением фотографировали политика. И, сами того не ожидая, осуществили его давнюю мечту — показали миру обнаженный торс Бориса Джонсона. "Как у Путина".
Напомним, на одной из встреч лидеров G7 с подачи британского премьера на полном серьёзе обсуждалась "важная проблема" — "а не сфотографироваться ли нам всем обнаженными по пояс, чтобы показать Путину, что он не самый крутой".
Российский президент тогда отреагировал довольно саркастически. И, как всегда, оказался прав.
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