Сбылась мечта Джонсона – его фото с голым торсом разлетелось по Сети

Объявивший о своей отставке и досиживающий в премьерском кресле последние дни Борис Джонсон замечен на греческом пляже.

Его персона ожидаемо привлекла внимание общественности. Среди отдыхающих оказались несколько папарацци, которые с увлечением фотографировали политика. И, сами того не ожидая, осуществили его давнюю мечту — показали миру обнаженный торс Бориса Джонсона. "Как у Путина".

Напомним, на одной из встреч лидеров G7 с подачи британского премьера на полном серьёзе обсуждалась "важная проблема" — "а не сфотографироваться ли нам всем обнаженными по пояс, чтобы показать Путину, что он не самый крутой".

Российский президент тогда отреагировал довольно саркастически. И, как всегда, оказался прав.

telegram Пул№3