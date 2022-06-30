Во время рабочей поездки в Туркменистан президент России Владимир Путин ответил на вопросы местных журналистов о британского премьера Бориса Джонсона на саммите G7.
Одно из них, мемом разлетевшееся по интернету, касалось физической формы лидеров ЕС: Джонсон, напомним, предложил коллегам "раздеться для фотосессии, чтобы показать, что они круче Путина”.
"Я не знаю, как именно они хотели раздеться, по пояс или нет, но думаю, что в любом случае это было бы отвратительное зрелище, — пошутил российский лидер. — В человеке все должно быть гармонично развито: и тело, и душа. Однако, чтобы все было гармонично, нужно отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и других вредных привычек, начать заниматься спортом”.
Другое замечание Джонсона касалось того, что он назвал "мачо-войной вторжения” на Украине. По словам британского премьера, "этого не произошло бы, если бы Путин был женщиной, а он ей, очевидно, не является”.
Российский лидер прокомментировал это малопонятное заявление так:
"Я хочу напомнить о событиях современной истории, когда Маргарет Тэтчер начала военные действия против Аргентины из-за Фолклендских островов. Где Фолклендские острова и где Британия? Но женщина начала войну, руководствуясь лишь имперскими амбициями”.
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