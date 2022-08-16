Энергетик Юшков объяснил стремление Германии запустить "Северный поток – 2"

По мнению эксперта Игоря Юшкова, Германия сможет выполнить европейский норматив по заполненности подземных хранилищ (ПХГ) до начала отопительного сезона. Однако это не даёт гарантии того, что топлива хватит на всю зиму. Поэтому немцы начинают опасаться и призывают правительство запустить газопровод "Северный поток — 2", считает энергетик.

"На данный момент ПХГ заполнены на 75%. И до 1 ноября они должны увеличить этот показатель до европейского норматива в 80%. Но этот норматив — сомнительный показатель. Если поставки российского газа останутся на нынешнем уровне, то немецких запасов не хватит для безболезненного прохождения зимы", — отметил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Более того, немцы вынуждены тратить колоссальные денежные средства, чтобы достичь норму заполняемости. В результате этого стоимость на оплату ЖКТ существенно увеличивается, заявил Юшков. По мнению эксперта, ситуация дошла до абсурда: Германия до сих пор не запустила "Северный поток — 2", чтобы "нанести удар" по России, но ущерб для европейских стран гораздо выше.

"Запуск "Северного потока — 2" был бы для Германии разумным шагом, несмотря на политические риски такого решения для Берлина", — заключил Юшков.