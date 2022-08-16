NYT: за взрывами в Крыму стоит "элитное украинское подразделение"

За взрывами на военной базе в Майском Джанкойского района стоит "элитное украинское подразделение", которое действует в тылу российских войск. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника с Украины.

Атаки, в которых использовались тайные силы в тылу ВС РФ, подчеркивают изобретательность украинских сил, отмечает издание.

Украина с начала конфликта применяет "нетрадиционную тактику" в надежде выровнять игровое поле, пытаясь отразить атаки гораздо более многочисленной и лучше оснащенной российской армии, пишут авторы NYT.

Они добавили, что лидеры Украины не взяли на себя ответственность за взрыв, но на её причастность к этому намекнул советник президента Зеленского Михаил Подоляк.