В Министерстве обороны РФ сообщили, что сегодня, 16 августа, в результате диверсии получил повреждения склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой.
"Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов", — отмечают в ведомстве.
Также в Минобороны проинформировали, что серьёзно пострадавших в ходе диверсии нет.
В настоящее время применяются меры по ликвидации последствий происшествия.
Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма рано утром произошло сразу два ЧП: пожар на подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.