Диверсия в Крыму: пострадал склад военного назначения

В Министерстве обороны РФ сообщили, что сегодня, 16 августа, в результате диверсии получил повреждения склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой.

"Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов", — отмечают в ведомстве.

Также в Минобороны проинформировали, что серьёзно пострадавших в ходе диверсии нет.

В настоящее время применяются меры по ликвидации последствий происшествия.

Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма рано утром произошло сразу два ЧП: пожар на подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.