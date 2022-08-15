Востоковед Зинин: все надеются, что талибы* перестанут пугать соседей

Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Юрий Зинин прокомментировал Pravda.Ru заявление и. о. премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасана Ахунда о том, что движение "Талибан"* не представляет угрозу для других стран.

По словам Зинина, когда-то Афганистан был центром притяжения многих экстремистов из других концов исламского мира, и они входили в "Талибан"*. Но после того, как сторонники движения вернулись править к себе на родину, а США покинули Афганистан, на талибов* возлагались большие надежды по выводу страны из кризиса.

"Год, прошедший с тех пор, как талибы* пришли к власти, был противоречивый. Все ждут от Афганистана каких-то изменений с учетом того, что нужно возвращаться к развитию страны, к нахождению общего языка с различными силами, с которыми "Талибан"* воевал, потому что страна таким образом просто будет тянуть назад", — заявил Зинин.

Раньше талибы* занимали радикальные позиции, и их признавали всего две-три страны. После того, как они снова пришли к власти, никто из ближайших союзников из арабского мира до сих пор не признал "Талибан"*, отметил востоковед.

"Лет 20-25 назад Саудовская Аравия относилась к Афганистану с симпатией, потом отношения между странами ухудшились. Но, тем не менее, после прихода талибов" к власти саудовцы начали оказывать Афганистану значительную гуманитарную помощь по разным каналам — продовольствием, прежде всего. И они тоже заинтересованы в том, чтобы Афганистан не повернул назад, а вышел из кризиса. Страны Персидского залива надеются, что талибы* найдут новый путь развития страны и перестанут пугать соседей", — подчеркнул Зинин.

Ранее министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что власти страны хотят увеличить объёмы закупок российской нефти.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.