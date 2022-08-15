Генерал США Уэсли Кларк сообщил, что представители Белого дома уже давно вынашивают план по организации государственных переворотов в некоторых странах. Несколько лет назал Кларк побеседовал с высокопоставленным чиновником США о вооружённом конфликте в Ираке.
"В какой-то момент он взял со стола бумажку и говорит: смотри, недавно сверху спустили. Нам за пять лет своротить семь стран. Планируем начать с Ирака, а дальше у нас по плану", — цитирует Кларка издание "Царьград".
По словам генерала, в данном списке США, помимо Ирака, фигурируют Сомали, Судан, Иран, Ливия, Ливан и Сирия. Однако спустя несколько лет американский чиновник забрал свои слова обратно и заявил, что не показывал никакой список.
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