Генерал США Кларк: Вашингтон готовит госперевороты в семи странах

Генерал США Уэсли Кларк сообщил, что представители Белого дома уже давно вынашивают план по организации государственных переворотов в некоторых странах. Несколько лет назал Кларк побеседовал с высокопоставленным чиновником США о вооружённом конфликте в Ираке.

"В какой-то момент он взял со стола бумажку и говорит: смотри, недавно сверху спустили. Нам за пять лет своротить семь стран. Планируем начать с Ирака, а дальше у нас по плану", — цитирует Кларка издание "Царьград".

По словам генерала, в данном списке США, помимо Ирака, фигурируют Сомали, Судан, Иран, Ливия, Ливан и Сирия. Однако спустя несколько лет американский чиновник забрал свои слова обратно и заявил, что не показывал никакой список.