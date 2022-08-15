Аналитик Кошкин заявил, что США передают Украину под крыло Великобритании

По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, атака на Крымский мост готовилась на протяжении нескольких месяцев в медийном пространстве. Эта информационная диверсия выполнила свою задачу, заявил он.

"Серьёзная контратака — гибридный проект и проводится внезапно. Атака на Крымский мост — это тот случай", — пояснил эксперт.

Кошкин отметил, что Британия оказалась обезглавлена из-за ожесточенной борьбы за место премьер-министра. Новый лидер возьмёт сложившуюся ситуацию под контроль, в том числе и кураторство над Киевом.

"США потихоньку передают Украину Соединённому королевству. Лондон конечно же создаёт условия для дестабилизации, особенно всё, что касается во взаимодействии России и Украины", — подчеркнул Кошкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт заявил, что Россия предприняла все необходимые меры по защите объектов.