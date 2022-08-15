Президент Украины Владимир Зеленский сам спровоцировал конфликт, разгоревшийся на территории его государства. Такое мнение выразили читатели Spiegel.
Комментируя призыв Зеленского к россиянам выступить против проведения спецоперации, немцы отметили, что беспомощность украинского лидера становится очевидной.
"С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт", — подчеркнул один из подписчиков.
Другие пользователи согласились с ним, добавив, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли бы вести боевые действия без поставок оружия и финансовой помощи со стороны западных стран. Кроме того, многие пользователи порекомендовали Зеленскому прекратить записывать видеообращения каждый день.
"Достал уже", — возмутился читатель немецкого издания.
Некоторые подписчики также обратили внимание на то, что именно агрессивная политика Зеленского, реализуемая на востоке Украины с 2014 года, привела к конфликту.
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