Читатели Spiegel: Зеленский всегда хотел втянуть Запад в конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сам спровоцировал конфликт, разгоревшийся на территории его государства. Такое мнение выразили читатели Spiegel.

Комментируя призыв Зеленского к россиянам выступить против проведения спецоперации, немцы отметили, что беспомощность украинского лидера становится очевидной.

"С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт", — подчеркнул один из подписчиков.

Другие пользователи согласились с ним, добавив, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли бы вести боевые действия без поставок оружия и финансовой помощи со стороны западных стран. Кроме того, многие пользователи порекомендовали Зеленскому прекратить записывать видеообращения каждый день.

"Достал уже", — возмутился читатель немецкого издания.

Некоторые подписчики также обратили внимание на то, что именно агрессивная политика Зеленского, реализуемая на востоке Украины с 2014 года, привела к конфликту.