Shūkan Gendai: Украина будет вынуждена просить у Москвы перемирия

Журналисты японского издания Shūkan Gendai подсчитали финансовые потери Украины, которые, согласно их выводам, не покрывает даже помощь коллективного Запада, и пришли к выводу, что Киев вскоре будет вынужден просить у Москвы мира.

"Украинская армия почти загнана в угол. Из-за эффективной работы российской ПВО и особенно систем РЭБ, которые "считывают" и "выключают" БПЛА ВСУ, их эффективность резко снизилась. Российская артиллерия уничтожает бронетехнику и личный состав ВСУ. У властей Украины иссякают финансовые возможности для противодействия России", — цитирует издание слова Кадзухико Фудзи, главного аналитика при Минэкономики Японии.

По его подсчетам, из-за СВО военные расходы Незалежной, составлявшие в феврале $250 млн к маю выросли до $3,3 млрд. И продолжают расти, из-за чего правительство Украины урезало все другие статьи, но денег брать ему неоткуда.

НДС и импортные пошлины, которые были приостановлены после вторжения в Россию, вводятся снова. Но это – капля в море. Разве что, — рассуждает японский финансист, — повысить налоги на бизнес. И тем самым похоронить экономику окончательно.

Экономика несется в пропасть

После начала российской СВО Нацбанк Украины купил гособлигаций на $7,7 млрд, что фактически вынудило его напечатать огромное количество денег. И инфляция сразу перепрыгнула 20-процентный барьер. Если снова включить станок, то будет гиперинфляция.

Валютные резервы тоже не спасут. Только в июне НБУ использовал из них $2,3 млрд (почти 9%). И судя по всему, эти резервы скоро достигнут дна.

Отсрочка по выплате основного долга, о которой смог Киев договориться со странами — кредиторами, по выводу рейтингового агентства Fitch Ratings не остановило начавшегося процесса дефолта.

"Президент Зеленский и другие руководители украинского правительства не скрывают свой воинственный настрой, но рано или поздно они не смогут покрывать расходы страны на военный конфликт с Россией. Не будет ли тогда Украина вынуждена просить перемирия с Москвой?" — задаётся вопросом автор материала.

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