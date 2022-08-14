Делегация конгрессменов США прибыла в Тайвань: снова дразнят Китай

В аэропорту Тайваня приземлился самолёт делегации американского конгресса через две недели после скандального путешествия Нэнси Пелоси.

Китай очень негативно реагирует на визиты в Тайвань зарубежных официальных лиц. Несмотря на это, США вновь отправило на остров Китайской Республики своих представителей. Этот шаг уже назван попыткой раздразнить Китай.

Возглавляет компанию визитёров сенатор Эдвард Джон Марки. В делегацию входят также члены палаты представителей из Демократической партии — Джон Гараменди, Алан Лоувенталь, Дон Бейер и представитель Республиканской партии Амата Колман Радеваген.

После того, как на Тайвань прибыла Пелоси, КНР прекратил военный и климатический диалог с США. Китай также организовал вторые военные учения возле Тайваня.

Аналитики предполагают, что КНР ответит США новыми санкции после посещения делегации Тайваня Марки.