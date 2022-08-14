Ливанский журналист: Россия заказала у Ирана 1000 ударных беспилотников

Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников. Об этом сообщил ливанский исследователь и журналист Элайджа Мегье со ссылкой на свои источники в Тегеране.

"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил несколько беспилотников и тренажёр, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись на Украине", — написал Мегье в соцсети.

По его мнению, Россия за последнее десятилетие мало уделяла внимания и инвестиций индустрии дронов. Вместо этого она сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет, опередив в этом направлении США, считает журналист.

Источники Мегье заявили, что закупка беспилотников Россией, является важным показателем, подтверждающим качество развития иранской промышленности, которой удалось произвести самые совершенные беспилотники, такие как Shahid 129. Они могут летать более 24 часов.

По словам журналиста, именно это и привлекло Россию, особенно для использования в конфликте на Украине.