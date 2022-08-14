Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сладков: закупка беспилотников у Ирана сильно поможет ВС РФ
Кнутов: после освобождения Донбасса начнётся новый этап спецоперации
Садальский обозвал Михалкова манипулятором и демагогом: "Бесогон" смотрю
Минобороны: под контроль ВС РФ перешёл посёлок Уды Харьковской области
Свыше 200 боевиков ВСУ оставили позиции в Донбассе из-за больших потерь
В столице Армении прогремел мощный взрыв на рынке "Сурмалу"
Президент Латвии Левитс призвал отбирать ВНЖ и визы за поддержку РФ
США нашли способ, как украсть победу России в спецоперации на Украине
Галкина, Пугачёву и Хаматову могут выдворить из Латвии

Ливанский журналист: Россия заказала у Ирана 1000 ударных беспилотников

Мир

Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников. Об этом сообщил ливанский исследователь и журналист Элайджа Мегье со ссылкой на свои источники в Тегеране.

Ливанский журналист: Россия заказала у Ирана 1000 ударных беспилотников

"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил несколько беспилотников и тренажёр, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись на Украине", — написал Мегье в соцсети.

По его мнению, Россия за последнее десятилетие мало уделяла внимания и инвестиций индустрии дронов. Вместо этого она сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет, опередив в этом направлении США, считает журналист.

Источники Мегье заявили, что закупка беспилотников Россией, является важным показателем, подтверждающим качество развития иранской промышленности, которой удалось произвести самые совершенные беспилотники, такие как Shahid 129. Они могут летать более 24 часов.

По словам журналиста, именно это и привлекло Россию, особенно для использования в конфликте на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Александровна Степушова
Популярное
Силовые структуры
Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем

Экс-министр МВД ДНР Игорь Стрелков попытался попасть на фронт добровольцем, однако был задержан на полуострове Крым.

Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем
Военкор Руденко: Зеленский приказал выводить боевые части из Донбасса
Силовые структуры
Военкор Руденко: Зеленский приказал выводить боевые части из Донбасса
Военные новости
NetEase: Россия может унизить страны НАТО секретным козырем Шойгу
Общество
Зрители отказались идти на концерт Александра Малинина в Сочи и Геленджике
Любовь Александровна Степушова Засуха в Европе ударила по всем отраслям промышленности Любовь Александровна Степушова Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Александр Германович Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Германович Артамонов
Военные новости
Потеря посёлка Пески в Донбассе - это мегапоражение ВСУ
Мир. Новости мира
Арестович "отбил" Пески у ВС РФ и "отправил" Стрелкова воевать под Херсон
Арестович о провале ВСУ в Херсонской области: "Россияне постарались"
Силовые структуры
Арестович о провале ВСУ в Херсонской области: "Россияне постарались"
Последние материалы
Сладков: закупка беспилотников у Ирана сильно поможет ВС РФ
Кнутов: после освобождения Донбасса начнётся новый этап спецоперации
Ливанский журналист: Россия заказала у Ирана 1000 ударных беспилотников
Садальский обозвал Михалкова манипулятором и демагогом: "Бесогон" смотрю
Минобороны: под контроль ВС РФ перешёл посёлок Уды Харьковской области
Свыше 200 боевиков ВСУ оставили позиции в Донбассе из-за больших потерь
В столице Армении прогремел мощный взрыв на рынке "Сурмалу"
Президент Латвии Левитс призвал отбирать ВНЖ и визы за поддержку РФ
США нашли способ, как украсть победу России в спецоперации на Украине
Галкина, Пугачёву и Хаматову могут выдворить из Латвии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников