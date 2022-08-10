Тайвань: Китай проводит учения для подготовки к вторжению

Китай в подготовке к вторжению на полуостров, заявил глава МИД Тайваня Джозеф Ву. По его мнению, китайская сторона использовала визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси как повод начать конфликт.

Власти полуострова уверены, что приезд представителя Вашингтона никаким образом не угрожал безопасности Китая, но КНР использовала его в своих целях.

"Настоящее намерение Китая — изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всём регионе", — заявил Ву на брифинге в Тайбэе. — Китай использовал учения в своей военной стратегии для подготовки к вторжению на Тайвань".

Ранее Китай неоднократно предупреждал США о последствиях вмешательства в дела страны. Так, после приезда на Тайвань Нэнси Пелоси, КНР развернули масштабные военные учения в Тайваньском проливе, фактически, окружив полуостров.