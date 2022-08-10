Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Пушков: Польша угрожает отставкой Урсуле фон дер Ляйен, раскол в ЕС вышел наружу
Словакия: "безумие" Запада привело к остановке транзита нефти через Украину
Киев: Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог
Норин: трёх "Гепардов" Украине будет мало, чтобы сбивать российские вертолёты
Халилов: Зеленский является опасным свидетелем для США, его ждёт мрачный конец
Американские наёмники ВСУ: наши товарищи погибли, а украинцы разграбили их трупы
Генпрокуратура РФ: сотням россиян незаконно отказали в новых выплатах на детей
Рожин: в Песках боевиков ВСУ выдавили в западные окрестности посёлка
Евросоюз и Великобритания прекратили закупку российского угля

Тайвань: Китай проводит учения для подготовки к вторжению

Мир

Китай в подготовке к вторжению на полуостров, заявил глава МИД Тайваня Джозеф Ву. По его мнению, китайская сторона использовала визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси как повод начать конфликт.

Тайвань: Китай проводит учения для подготовки к вторжению

Власти полуострова уверены, что приезд представителя Вашингтона никаким образом не угрожал безопасности Китая, но КНР использовала его в своих целях.

"Настоящее намерение Китая — изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всём регионе", — заявил Ву на брифинге в Тайбэе. — Китай использовал учения в своей военной стратегии для подготовки к вторжению на Тайвань".

Ранее Китай неоднократно предупреждал США о последствиях вмешательства в дела страны. Так, после приезда на Тайвань Нэнси Пелоси, КНР развернули масштабные военные учения в Тайваньском проливе, фактически, окружив полуостров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Леонков об ограничении военных поставок США: Зеленский получил "чёрную метку"

Военный эксперт Алексей Леонков ответил, почему Вашингтон уменьшил военную поддержку Украины.

Леонков об ограничении военных поставок США: Зеленский получил "чёрную метку"
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Силовые структуры
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Мир. Новости мира
В ФРГ сообщили о "странной" популярности Путина в ЕС: "Откуда благосклонность?"
Происшествия
Симоньян прокомментировала взрывы в Крыму в районе Новофёдоровки
Любовь Степушова "Дружбы" не будет: Киев отомстил Орбану за отказ от эмбарго на российскую нефть Любовь Степушова Ольга Лебедева The Hill: без российских спортсменов турниры неинтересны зрителям Ольга Лебедева
Силовые структуры
Гуаньча: Владимир Зеленский решил продать Украину ради собственной выгоды
Мир. Новости мира
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Силовые структуры
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Последние материалы
Евросоюз и Великобритания прекратили закупку российского угля
Узбеки создают отряд добровольцев для участия в СВО: “Мы обязаны оправдать хлеб”
Пушков: Байден может остановить удары по Запорожской АЭС, позвонив Зеленскому
Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области
Евсеев: ВСУ не могут вести контрбатарейную борьбу — только миномёты
Владелец музея транспорта хочет запустить линию метро в Московской области
Тайвань: Китай проводит учения для подготовки к вторжению
Пантелеев: авиакомпании РФ будут решать проблемы с помощью каннибализации
Экс-постпред США Даалдер: Эрдоган и Орбан оказались друзьями Путина в НАТО
Антонов: обвинения США в адрес РФ по минированию Украины — очередная инсинуация
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников