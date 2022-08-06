Премьер Молдавии: стране всегда не хватало достоинства в отношениях с РФ

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что стране всегда "не хватало достоинства" в контексте дипломатических отношений с Россией. Кроме того, по мнению политика, вопрос Приднестровья нельзя "смешивать" с повесткой по голубому топливу.

Гаврилица подчеркнула, что её визит в Москву 5 августа никак не повлиял бы на стоимость российского газа для республики.

"У нас есть Приднестровье, переговорный процесс, который должен быть отделён от газового вопроса и который нельзя торопить. Поэтому мы правильно настояли на таком формате переговоров и не стали жертвовать долгосрочными интересами страны за более низкую цену на газ", — цитирует премьера Молдавии EADaily.

Ранее Молдавия попросила у "Газпрома" пересмотреть условия контракта в той части, что касается оплаты поставок газа. При этом, исходя из политического курса, Кишинёв готов пожертвовать интересами граждан, так как в случае неисполнения договоров, страна может остаться без газа.