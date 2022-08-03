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Публицист Мардан: единственный выигравший от авиашоу над Тайванем — Кремль

Мир

Россия в любом случае окажется в выигрыше, как бы не развивались события вокруг Тайваня, уверен российский публицист Сергей Мардан.

Публицист Мардан: единственный выигравший от авиашоу над Тайванем — Кремль

Несмотря на угрозы официального Китая, Нэнси Пелоси всё же прилетела на Тайвань. Пекин на это отреагировал экономическими ограничениями в отношении островных компаний и США. Какого-либо ожесточенного геополитического или даже военного противостояния со Штатами не случилось.

"В отличие от Китая Россия не побоялась вступить в сражение с США", — отметил Мардан.

По его словам, именно так во всём мире расценивают украинский конфликт.

КНР снова отступает перед Вашингтоном, а значит именно Кремль становится безусловным лидером "альтернативного" мира. Москва наглядно показала, что готова применять силу для решения принципиальных и важных вопросов.

"Тридцать лет это могли себе позволить только Соединенные Штаты", — напомнил публицист.

Укрепившееся лидерство позволит России заняться строительством новых политических конфигураций и обновлять баланс мировых сил. В сферу интересов Кремля сейчас входят различные регионы мира: от Центральной Европы и Закавказья до Западной и Центральной Африки.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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