Тайвань и США уже столкнулись с первыми неприятностями после визита Пелоси

Китай приступил к сокращению экономических связей с США и Тайванем. Пекин ограничил торговлю с островом и отказался строить завод в Соединённых Штатах.

Правительство Китая предупреждало, что визит Нэнси Пелоси не пройдёт для организаторов бесследно. Официальный представитель КНР сообщил, что с 3 августа китайские добытчики природного песка останавливают экспорт на Тайвань. И островные власти, и материковый Китай считают этот ресурс очень ценным, но теперь основную часть месторождений будет контролировать Пекин.

Китайским компаниям отныне запрещено импортировать с Тайваня цитрусовые и отдельные виды морепродуктов. С сегодняшнего дня разорваны все формы сотрудничества с Тайваньским демократическим фондом и Международным фондом развития, которых обвинили в "очернении образа" КНР.

Что касается Соединенных Штатов, компания CATL, занимающая почти 35% мирового рынка аккумуляторов для электромобилей, приняла решение заморозить проект строительства завода в США. Новое предприятие подразумевало инвестиции на $5 млрд, огромные налоги и должно было обеспечить рабочими местами 10 тысяч американцев.