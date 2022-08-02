Додон: Санду должна "оставить гордость" и посетить Москву для переговоров о газе

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обратился к нынешнему лидеру республики Майе Санду по поводу поставок российского газа. Как подчеркнул экс-глава страны, его преемница должна последовать примеру западных коллег и попытаться заключить новое соглашение с "Газпромом".

"Санду или премьер Наталья Гаврилица должны оставить свою гордость и срочно отправиться в Москву, чтобы договориться о более низкой цене на природный газ — как это делает в эти дни руководство Венгрии", — подчеркнул Додон, слова которого передаёт EADaily.

Политик предупредил, что высокие цены на электроэнергию и инфляция могут вынудить местных жителей сменить руководство страны. Чиновник призвал провести досрочные президентские и парламентские выборы, которые способны сохранить отечественную экономику.

Санду в свою очередь отказалась вести переговоры с российской стороной. По мнению президента, Москва потребует от Кишинёва "продать часть страны" ради снижения стоимости голубого топлива.