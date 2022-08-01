FT: Запад отложил санкции против российской нефти, испугавшись энергокризиса

Западные страны решили не ограничивать продажу российской нефти, так как боятся обострения энергетического кризиса. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, европейские политики разрешили Москве осуществлять некоторые международные перевозки и сохранили для неё доступ к страховому рынку Lloyd's of London.

"Брюссель скорректировал ограничительные меры в отношении государственных компаний РФ, выражая опасения по поводу глобальной безопасности в сфере энергетики", — сказано в статье.

Кроме того, в материале подчёркивается: власти Британии не присоединились к запрету Евросоюза на морское страхование судов, которые доставляют нефть из России в Соединённое Королевство. Также FT отмечает, что даже США опасаются полномасштабных санкций против российской нефти, ведь эти меры способны привести к резкому подорожанию энергоресурсов.

Ранее политолог Орландо Ромеро заявил, что смягчение антироссийских санкций говорит о поражении Запада.