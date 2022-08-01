Западные страны решили не ограничивать продажу российской нефти, так как боятся обострения энергетического кризиса. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, европейские политики разрешили Москве осуществлять некоторые международные перевозки и сохранили для неё доступ к страховому рынку Lloyd's of London.
"Брюссель скорректировал ограничительные меры в отношении государственных компаний РФ, выражая опасения по поводу глобальной безопасности в сфере энергетики", — сказано в статье.
Кроме того, в материале подчёркивается: власти Британии не присоединились к запрету Евросоюза на морское страхование судов, которые доставляют нефть из России в Соединённое Королевство. Также FT отмечает, что даже США опасаются полномасштабных санкций против российской нефти, ведь эти меры способны привести к резкому подорожанию энергоресурсов.
Ранее политолог Орландо Ромеро заявил, что смягчение антироссийских санкций говорит о поражении Запада.
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