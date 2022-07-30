Республиканцы намерены внести в Конгресс США законопроект, который бы позволил вооружить Тайвань по ленд-лизу.
Согласно информации, документ предполагает, что власти полуострова должны будут погасить долги перед Вашингтоном в течение 12 лет.
"Коммунистическая партия Китая продолжает запугивать и оказывать давление на нашего союзника, и Соединённые Штаты всегда должны быть на стороне свободы и демократии", — цитирует FoxNews представителей республиканской партии.
Законопроект разрешал бы президенту предоставлять или сдавать в аренду оружие и военную технику Тайваню, как это происходит сейчас с поставками вооружения на Украину.
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