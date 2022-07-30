В США назвали угрозы Китая "прямым актом войны" из-за визита Пелоси на Тайвань

Если Китай исполнит угрозы адресованные Вашингтону из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси на Тайвань, то это будет считаться "прямым актом войны", заявила сенатор-республиканка Марша Блэкберн.

В частности, речь идёт о сообщения китайских СМИ о том, что Пекин намерен сбить самолёт, на борту которого будет находиться американский политик.

"Китайские государственные СМИ только что предложили НОАК (Народно-освободительная армия Китая. — Прим. ред.) сбить самолёт Пелоси, если она отправится на Тайвань. Это было бы прямым актом войны", — заявила Блэкберн.

По словам сенатора, США не приемлет угроз ни со стороны КНР, ни от другого "военного хулигана".