Если Китай исполнит угрозы адресованные Вашингтону из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси на Тайвань, то это будет считаться "прямым актом войны", заявила сенатор-республиканка Марша Блэкберн.
В частности, речь идёт о сообщения китайских СМИ о том, что Пекин намерен сбить самолёт, на борту которого будет находиться американский политик.
"Китайские государственные СМИ только что предложили НОАК (Народно-освободительная армия Китая. — Прим. ред.) сбить самолёт Пелоси, если она отправится на Тайвань. Это было бы прямым актом войны", — заявила Блэкберн.
По словам сенатора, США не приемлет угроз ни со стороны КНР, ни от другого "военного хулигана".
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