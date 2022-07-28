Политолог Сергей Марков высказал своё мнение по поводу слов украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего Незалежную "единственной наследницей Киевской Руси".
Марков считает, что в своём заявлении Зеленский направил общественности скрытое послание, которое нужно трактовать по-другому. Президент Украины таким образом хочет донести, что западные кураторы держат его "в заложниках", заставляя делать громкие антироссийские заявления.
Политолог полагает, что Зеленский может относиться к происходящему по-другому, а не так, как пытается показать прилюдно.
"Это Зеленский так шлет нам всем послание, что он за Русь всей душой, но взят в заложники спецслужбами злобных британцев, военные пиар-службы которых заставляют его произносить злобный клекот против России. А сам Зеленский за Русь. И Киев будет частью Руси. И Зеленский будет рассказывать, как он в подполье всячески вредил проамериканскому режиму Зеленского, доводя его политический пиар до абсурда", — объяснил Марков в своём Telegram-канале.
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