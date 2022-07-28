Украинский президент Владимир Зеленский считает, что лишь его страна является единственной законной наследницей Киевской Руси.
Он также назвал Украину суверенным и независимым государством, которое образовалось задолго до официального признания со стороны ООН и ЮНЕСКО.
"Кий, Щек, Хорив и Лебедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси", — сказал Зеленский в видеообращении, приуроченном ко дню украинской государственности.
Ранее президент Фонда "Народная дипломатия", политолог Алексей Кочетков усомнился в том, что украинский лидер способен принимать хоть какие-то самостоятельные решения.
По его словам, многие люди, которые находятся у власти на Украине, являются друзьями Зеленского. Они не в силах решать важные политические вопросы, убеждён эксперт. Кроме того, Кочетков добавил, что к действиям главы Украины нельзя относиться серьёзно.
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