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Зеленский: лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси

Мир

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что лишь его страна является единственной законной наследницей Киевской Руси. 

Зеленский: лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси

Он также назвал Украину суверенным и независимым государством, которое образовалось задолго до официального признания со стороны ООН и ЮНЕСКО.

"Кий, Щек, Хорив и Лебедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси", — сказал Зеленский в видеообращении, приуроченном ко дню украинской государственности.

Ранее президент Фонда "Народная дипломатия", политолог Алексей Кочетков усомнился в том, что украинский лидер способен принимать хоть какие-то самостоятельные решения.

По его словам, многие люди, которые находятся у власти на Украине, являются друзьями Зеленского. Они не в силах решать важные политические вопросы, убеждён эксперт. Кроме того, Кочетков добавил, что к действиям главы Украины нельзя относиться серьёзно.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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