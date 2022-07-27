Кулагин: США не имеют права вводить санкции за поставки российской нефти в Китай

Санкции США за покупку Китаем российской нефти недопустимы юридически. Об этом заявил директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, комментируя в интервью Pravda.Ru соответствующий американский законопроект.

По его словам, все таможенные ограничения между РФ и Китаем — это исключительно двусторонние вопросы, в обсуждении которых США не могут принимать участия.

"Россия ведь не может запретить США покупать нефть у Саудовской Аравии, например. Это такой нонсенс, который, естественно, противоречит всей мировой юридической системе. Я думаю, заявления о санкциях — это, скорее всего, политические игры внутри США, какая-то попытка обратить на себя внимание", — сказал эксперт.

Он добавил, что Китай вложил большие деньги в возведение нефтепроводов на границе с РФ. Как пояснил Кулагин, в случае введения ограничительных мер эти мощности встанут, после чего КНР столкнётся с ростом цен и дефицитом топлива.

"Для России, если умозрительно предположить, что инициативы США будут реализованы, это означает снижение поставок нефти. Китай — один из ключевых партнёров РФ", — заключил специалист.

Ранее сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и СПГ из России в КНР. По информации Bloomberg, политик считает, что Китай поддерживает российскую спецоперацию на Украине, приобретая энергоресурсы у Москвы.