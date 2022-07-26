По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, украинский лидер Владимир Зеленский стал виновником того, что страна оказалась в катастрофическом положении, и украинцы такого простить ему не смогут.
Константинов напомнил, что многие граждане Украины тоже анализируют происходящее в стране, и видят, что ситуация становится всё хуже и хуже.
Глава парламента Крыма попросил не забывать, что Украина уже лишилась части своих прежних территорий: ДНР, ЛНР, Крыма, Запорожья и Херсонской области.
И, несмотря на бравурные заявления киевского руководства, положение на Украине сложилось непоправимое, уверен политик.
"ВСУ терпит поражения на фронтах, даже несмотря на их виртуальные победы", — сказал Константинов.
Глава парламента Крыма считает, что Украине теперь будет сложно сохранить свою государственность, и даже если это произойдёт, то страна в любом случае останется без части территорий, на которых едва ли сможет уместиться "заметное количество носителей идеи нацизма". Константинов добавил, что в уменьшенном варианте Незалежная уже не будет опасна для РФ.
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