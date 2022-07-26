Разведка Британии в своём новом отчёте проанализировала удар ВКС РФ по морскому порту Одессы 24 июля.
Аналитики не подтверждают уничтожение там склада противокорабельных ракет Harpoon, однако делают вывод, что эти ракеты рассматриваются Москвой как ключевая угроза, ограничивающая эффективность Черноморского флота.
Британские эксперты считают, что ракеты "Гарпун" сильно помешали реализации первоначального плана спецоперации, "поскольку Россия не может реально морским десантом захватить Одессу".
В министерстве обороны Британии также спрогнозировали, что Россия и дальше будет уделять первоочередное внимание уничтожению противокорабельного потенциала Украины.
Однако цели России находить будет сложно из-за устаревшей разведывательной информации и "плохого планирования", предполагают британские военные специалисты.
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У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.