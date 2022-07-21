Политолог Кошкин: у Приднестровья есть основания опасаться провокаций

В связи с ситуацией на Украине в Приднестровье, по словам главы МИД ПМР, опасаются провокаций со стороны Молдавии.

Политолог Андрей Кошкин считает, что обострение отношений между Кишиневом и Тирасполем весьма вероятно. Он напомнил, что несколько провокаций с целью втянуть непризнанную республику в украинский конфликт уже было:

"Там большой запас боеприпасов 14 армии, который вывозить уже нельзя, надо утилизировать на месте, но для этого необходимы большие ресурсы. Так что идея активизации обострения ситуации Молдавии с Приднестровьем, а с другой стороны с Украиной, весьма реальна", — говорит Кошкин.

При этом политолог напоминает, что союзные войска России и ЛДНР начали активное продвижение на юг, что вызывает определенное беспокойство у противника. И беспорядки в Приднестровье могли бы "оттянуть" туда силы ВС РФ.