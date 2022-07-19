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Автор Ольга Лебедева

Формат "5+2" возродится, или Русский мир потеряет Приднестровье

Мир » Бывший СССР » Молдавия

В понедельник в Кишинёве состоялась встреча посла российского МИД по особым поручениям Виталия Тряпицына с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном. Обсуждалась тема переговоров по Приднестровью в формате "пять плюс два" — Молдавия, Приднестровье, Россия, ОБСЕ, Украина и наблюдатели от США и ЕС.

Формат "5+2" возродится, или Русский мир потеряет Приднестровье

По заявлению молдавской стороны, сейчас переговорный процесс находится в стадии заморозки из-за кризиса на Украине. Это не совсем соответствует действительности, поскольку встречи "5+2" прекратились ещё в конце 2019 года.

Кроме того, Серебрян обвинил власти Приднестровья в намерении нарушить территориальную целостность Молдавии, закрепив за отколовшейся непризнанной республикой статуса независимой.

Напомню, что между Кишинёвом и Тирасполем в 2016 и 2017 годах был подписан ряд документов, в которых обозначены взаимные обязательства. Но после того, как президентом Молдавии стала Майя Санду (2020 год), переговорный процесс забуксовал из-за её жёсткой позиции и категорического отказа договариваться и вообще разговаривать с Вадимом Красносельским, лидером Приднестровья.

Почему сейчас возникла необходимость возрождения формата "5+2"

На фоне российской СВО на Украине начался буквально вал спекуляций о том, что от Приднестровья исходят прямые угрозы, в то время как именно на территории непризнанной республики произошла серия провокаций, целью которых было втягивание Тирасполя в открытый вооруженный конфликт.

На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что сложности, замедлившие работу формата "5+2", "начались не вчера".

Сейчас же, судя по последним заявлениям Майи Санду, разногласия между Кишинёвом и Тирасполем имеют все шансы перейти в открытый конфликт. И западные союзники в этом явно заинтересованы.

  • В конце мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что НАТО намерено вооружить по своим стандартам не только Украину, но и Молдавию.
  • Евросоюз намерен дать Молдавии денег на перевооружение армии. Ни много, ни мало — €47 млн, что удвоит годовой бюджет бывшей советской республики на оборону.

"Наша система обороны сегодня в очень плохом состоянии, и оружие необходимо для защиты, если мы вдруг окажемся на месте Украины, — сказала сегодня в эфире ТК Moldova 1 Санду, заверив телезрителей, что сама Молдавия "ни на кого нападать не планирует".

Комментируя это заявление лидера Молдавии замглавы российского МИД РФ Андрей Руденко выразил сомнение, что деньги ЕС и оружие НАТО укрепят безопасность республики. А вот в переговорах по урегулированию отношений с Приднестровьем вполне смогу стать аргументом.

Задача — выдернуть Приднестровье из Русского мира

Политолог Алексей Мартынов напоминает, что Приднестровье учреждено 2 сентября 1990 года как центр Русского мира в регионе на фоне всплеска русофобии в Кишинёве, столице советской Молдавии:

"Главный лозунг тогдашних руководителей типа Мирчи Снегура (последнего первого секретаря Компартии Молдавии и первого президента) или его товарища Мирчи Друка был: "Русских за Днестр", — вспоминает Мартынов, подчеркивая, что "история Русского мира не абстрактна, она выстрадана с точки зрения защиты идентичности, культуры, образа жизни".

И именно стремление сохранить "русскую идентичность" обернулось после развала СССР для Приднестровья кровавым конфликтом, который не стал затяжным благодаря вмешательству России:

"В 1992 году была попытка захвата Кишиневом Тирасполя, но Тирасполь устоял; потом пришел генерал Лебедь, назначенный командующим 14-й армией, потом пришли российские миротворцы. За 30 лет специальной миротворческой операции на Днестре не погиб ни один человек. Но я знаю точно, что в Приднестровье "наелись" войны в свое время", — говорит политолог.

И сегодня важно не допустить повторения. А для этого нужно помнить уроки Украины, считает политолог Олег Бондаренко.

По его словам, сейчас Россия, используя свой принцип "мягкой силы", фактически теряет Приднестровье, где люди пока ещё говорят на русском языке и смотрят российские фильмы, но молодёжь в основном едет учиться не в Москву, а в Бухарест или Киев, которые ближе, доступнее и дешевле.

"Последняя русская школа была открыта в Приднестровье в 2014 году. Мы отказались от активной культурной экспансии. Для сравнения: Турция в соседней молдавской автономии Гагаузии активно открывает свои школы, университеты, больницы и другие социокультурные учреждения", — говорит Бондаренко.

Если дальше так будет продолжаться, Русский мир рискует Приднестровье потерять, предупреждает политолог.

Молдавия настроена на "удушение" Приднестровья

Единственным возможным способом вырвать Приднестровье из Русского мира Молдавия считает "удушение" отколовшегося от неё региона. И планомерно эту политику проводит. Например, в нарушение имеющихся договоренностей Кишинев выстроил административно-бюрократическую систему, нарушающую право Тирасполя самостоятельно устанавливать и поддерживать внешнеэкономические связи.

По словам главы приднестровского МИД Виталия Игнатьева, настало время признать де-юре то, что и так де-факто уже существует, а именно — независимость Приднестровья.

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Второму фронту быть? Кто и зачем подталкивает Молдавию к войне
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия приднестровье
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