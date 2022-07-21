Кнутов: оборона ВСУ между Северском и Соледаром пока не прорвана

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что оборона ВСУ между Северском и Соледаром пока не прорвана.

По словам Кнутова, взятие населённого пункта Берестово не означает прорыв оборонительной линии ВСУ на Соледарском направлении. По его мнению, для этого необходимо очистить господствующие над Северском высоты. В беседе с "Украиной.ру" он уточнил, что взятие Берестово не имеет военного смысла без высот Северска.

Кнутов заявил, что если ВС РФ войдут в город, то по ним откроют огонь, чего нельзя допустить.

"Наша задача — взять под свой контроль высоты, а после этого украинская армия уйдет из города, как она ушла из Лисичанска", — сказал Кнутов.