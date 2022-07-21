На Украине задержаны лица, которые переодевались военными и продавали оружие

В Донбассе задержали преступную группировку, которая занималась продажей оружия и наркотиков, притворяясь украинскими военными. Такой информацией поделилось Госбюро расследований Украины (ГБР).

"В Донецкой области ГБР разоблачило злоумышленников, которые под видом военнослужащих торговали оружием и наркотиками. Участники группировки, один из которых иностранец, использовали форменную одежду и автомобиль с опознавательными знаками военнослужащих вооруженных сил Украины", — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Преступники были задержаны правоохранительными органами при пересечении Днепропетровской области. Группа перемещалась на двух автомобилях, в которых были найден пулемёт, а также боеприпасы — патроны и гранаты. Также у злоумышленников при себе обнаружилось наркотическое вещество альфа-PVP. На задержанных лиц уже завело уголовное дело.