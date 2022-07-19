Посол Воробьёва: Путин пользуется невероятным уважением в Индонезии

Российский лидер Владимир Путин пользуется большим уважением и популярностью в Индонезии. Об этом сообщила посол РФ в Джакарте Людмила Воробьёва.

По её словам, жители Индонезии поддерживают Россию в условиях сложной геополитической обстановки. Дипломат отметила в интервью РИА Новости, что граждане этой страны отказываются принимать империалистическую политику Запада.

"Ещё один момент здесь — это высокий личный авторитет нашего президента, он пользуется в Индонезии невероятным уважением и популярностью", — сказала Воробьёва.

Она также добавила, что в соцсетях Индонезии появился новый тренд: пользователи кричат "Ура!" в знак поддержки РФ. Как пояснила дипломат, всех российских государственных деятелей индонезийцы встречают с теплом и радостью.

Ранее Воробьёва заявила, что во время встречи G20 на острове Бали на двусторонние переговоры к главе МИД РФ Сергею Лаврову выстроилась очередь.