Посол Воробьёва: на встрече G20 к Лаврову выстроилась очередь на переговоры

На министерской встрече G20 на острове Бали на двусторонние переговоры к главе российского МИД Сергею Лаврову возникла очередь, заявила посол в Индонезии Людмила Воробьёва.

Как подчеркнула посол, такой прецедент показал, что ни о какой "изоляции" России от мира не идёт и речи. По её словам, участники "Большой двадцатки", которые не входят в G7, готовы были "слушать и слышать" российскую сторону.

"Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график", — пояснила Воробьёва в беседе с РИА Новости.

По словам представителя дипмиссии, участники хотели выслушать позицию Москвы, в отличие от "западников". Кроме того, по мнению посла, таких стран гораздо больше, чем тех, кто говорит о якобы "изоляции" России.