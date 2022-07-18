В Болгарии захотели исправить ошибки в отношениях с Россией

Некоторые болгарские политики заявляют о готовности исправить отношения с Россией. Например, об этом говорит лидер Болгарской социалистической партии, вице-премьер и министр экономики в отставке Корнелия Нинова.

Причём сообщила она об этом после официальной церемонии в администрации президента Болгарии Румена Радева. Социалисты получили из рук главы государства мандат на право выдвинуть кандидата на пост премьер-министра и, соответственно, сформировать новое правительство страны, сообщает ТАСС.

По словам Ниновой, планы по нормализации отношений с Россией заложены в будущую управленческую программу и согласованы с возможными партнёрами по правительственной коалиции — политическими объединениями "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".

Лидер болгарских социалистов подчеркнула, что вопрос о нормализации отношений с Россией в рамках программы "практически решён" и не является предметом дополнительных переговоров.

В конце июня власти Болгарии приняли решение выслать из страны 70 российских дипломатов и технических работников российских дипломатических представительств — посольства в Софии, а также генконсульств в Варне и Русе. В результате российские генконсульства частично приостановили свою работу.

Основную роль в принятии такого решения сыграл исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков. Он заявил, что российские дипломаты якобы вмешиваются в политическую жизнь Болгарии.

При этом президент страны Румен Радев заявил, что не знает, чем руководствовался Петков, принимая решение о высылке российских дипломатов.

В ответ посольство России направило в болгарский МИД ноту с требованием отменить незаконное и необоснованное решение. Однако в болгарском внешнеполитическом ведомстве это обращение проигнорировали.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед руководством российского Министерства иностранных дел вопрос о закрытии посольства в Софии, поскольку оно не может нормально функционировать. Пока, впрочем, в Москве не объявляли об ответных мерах. Не исключено, в России дали Болгарии некоторое время на то, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.