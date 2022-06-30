Посол России заявила о готовности разорвать дипотношения с Болгарией

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в интервью Болгарскому национальному телевидению о возможности разрыва дипломатических отношений. Причина — в массовой высылке российских дипломатов и технических сотрудников.

Во вторник исполняющий обязанности премьер-министра Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов. Причиной, по его словам, стало то, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.

Стоит заметить, что президент Болгарии Румен Радев заявил в среду, что не может прокомментировать сообщения о высылке российских дипломатов, поскольку не обладает необходимой информацией. Он выразил надежду, что исполняющий обязанности премьер-министра Кирил Петков принял решение, "основываясь на достоверной информации". И что "он хорошо обдумал как масштабы, так и последствия этого".

В сегодняшнем интервью Элеонора Митрофанова заявила, что действия Софии не могут остаться без последствий. По словам посла, она находится в контакте с Москвой, которая "примет очень решительные меры".

"Даже могут быть разорваны дипломатические отношения", — ответила она на вопрос о возможных мерах.

Сегодня также стало известно, что посол России представила в МИД Болгарии ноту с требованием отмены решения о высылке 70 дипломатов. В "вербальной ноте" высказано требование отменить решение о высылке дипломатов до 12.00 (совпадает с московским) 1 июля.

Ранее посольство России заявило, что если Болгария не отзовет соответствующие ноты 1 июля, "перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства" в Софии.

В свою очередь, Кирил Петков призвал оставить открытыми дипломатические каналы и отозвать ноту российского посольства.

Ранее стало известно, что Болгария в числе 70 дипломатов и технических сотрудников высылает советника-посланника России Филиппа Воскресенского, генеральных консулов в Варне и Русе, директора культурно-информационного центра. В результате этих действий генконсульство в Варне может остаться "практически без сотрудников", а аналогичное дипучреждение в Русе — вообще без персонала.