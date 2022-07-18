Леонков: Великобритания создаёт casus belli из-за умершего в ДНР Пола Ури

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прокомментировал информацию Telegram-канала "Мадам Секретарь" о том, что британцы намерены отомстить РФ за смерть наёмника Пола Ури, который сражался против российских войск в рядах украинской армии. Он отметил, что такой широкий резонанс, возникший в британском обществе, которое и раньше теряло своих солдат, говорит о горячности, слабости и бессилии британских силовиков.

Леонков предположил, что Пол Ури являлся "важной персоной по вопросам особой важности", поскольку ранее ни один из погибших британцев не вызывал такой реакции.

"Пытаясь создать "казус бэлли" [casus belli — формальный повод к войне. — Прим. ред.] на ровном месте, англосаксы должны понимать, что подлётное время "Авангарда" до Лондон-Сити около 5 минут, а на всю Великобританию достаточно шести ядерных боеголовок", — предупредил он.