Украинский аналитик: ЕС отправит Киеву девять миллиардов евро, но не за день

Президент украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение Евросоюза предоставить Киеву финансовую помощь в размере миллиарда евро вместо планируемых девяти миллиардов.

"ЕС намерен выделить девять миллиардов евро, но не за день. Евросоюз — это бюрократическая структура, в ней всё происходит медленно. Первый транш — один миллиард евро, а в будущем передадут восемь миллиардов", — сказал политолог.

По его словам, члены объединения не упоминали дату отправки средств. Специалисты должны проанализировать использование первого миллиарда, добавил эксперт.

"В основном деньги направят на макроэкономическую стабилизацию. То есть на покрытие дефицита государственного бюджета Украины, оплату внешних долгов. Также власти закупят топливо. Ещё, например, можно профинансировать социальные выплаты. Правительство страны самостоятельно решит этот вопрос", — заключил экономист.

Ранее журналисты Bloomberg заявили, что Евросоюз передаст Киеву один миллиард евро.

"Крупная помощь Украине, обещанная ЕС, похоже, отодвигается на второй план, ведь блок сталкивается с перспективой серьёзных проблем в экономике", — сообщили в издании.