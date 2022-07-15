Рогов: Запорожская область навсегда потеряна для Украины

Киевский режим должен смириться с тем, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что Запорожская область была найдена Россией и вскоре станет её неотъемлемой частью.

"Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же, как и Украина навсегда потеряна для киевского режима", — сказал Рогов.

Он добавил, что большая часть жителей региона, согласно социологическим исследованиям, хочет жить в составе РФ. Как пояснил представитель администрации, именно поэтому власти Запорожской области уже готовятся к проведению референдуму.

Рогов также подчеркнул: Киев понимает, что проиграет на голосовании, поэтому президент Украины Владимир Зеленский "цепляется за последнюю возможность" запугать мирных жителей обстрелами и терактами.