Киевский режим должен смириться с тем, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он отметил, что Запорожская область была найдена Россией и вскоре станет её неотъемлемой частью.
"Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же, как и Украина навсегда потеряна для киевского режима", — сказал Рогов.
Он добавил, что большая часть жителей региона, согласно социологическим исследованиям, хочет жить в составе РФ. Как пояснил представитель администрации, именно поэтому власти Запорожской области уже готовятся к проведению референдуму.
Рогов также подчеркнул: Киев понимает, что проиграет на голосовании, поэтому президент Украины Владимир Зеленский "цепляется за последнюю возможность" запугать мирных жителей обстрелами и терактами.
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