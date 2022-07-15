Экс-командир "Азова"* Жорин пожаловался, что Киев перестал платить националистам

Бывший командир националистического батальона "Азов"* подтвердил информацию, что боевики на передовой давно не получают денежного довольствия.

Третий командир "Азова"* Максим Жорин прокомментировал публикацию украинских СМИ, которые сообщили, что из Киева больше не поступают деньги для солдат ВСУ и нацбатов.

"Это абсолютная правда. Такое отношение несправедливо по отношению к личному составу", — написал он на своей странице в соцсети.

По словам Жорина, националисты в составе тактической группы ВСУ продолжают умирать на передовой, но не получают боевых выплат.

"Никакого уважения нет. Будто не нужны", — пожаловался боевик.

Ранее сообщалось, что моральный дух в рядах украинских вооруженных формирований находится на невероятно низком уровне. Командирам подразделений приходится расстреливать солдат, чтобы заставить выполнять приказы.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.