Бывший командир националистического батальона "Азов"* подтвердил информацию, что боевики на передовой давно не получают денежного довольствия.
Третий командир "Азова"* Максим Жорин прокомментировал публикацию украинских СМИ, которые сообщили, что из Киева больше не поступают деньги для солдат ВСУ и нацбатов.
"Это абсолютная правда. Такое отношение несправедливо по отношению к личному составу", — написал он на своей странице в соцсети.
По словам Жорина, националисты в составе тактической группы ВСУ продолжают умирать на передовой, но не получают боевых выплат.
"Никакого уважения нет. Будто не нужны", — пожаловался боевик.
Ранее сообщалось, что моральный дух в рядах украинских вооруженных формирований находится на невероятно низком уровне. Командирам подразделений приходится расстреливать солдат, чтобы заставить выполнять приказы.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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