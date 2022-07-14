Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести глубокую переоценку роли вооружённых сил страны за рубежом. В ходе своего выступления перед армейскими кругами французский лидер отметил, что необходимо повысить готовность войск для решения определённых проблем.
Макрон назвал украинской конфликт и вывод военного контингента из Мали вызовами, которые стоят перед французской армией. Также он отметил, что Франция больше не намерена "присутствовать на переднем крае" боевых действий.
"Необходимо переосмыслить военные действия Франции на Африканском континенте", — подчеркнул президент.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.