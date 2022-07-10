Политолог Руслан Бальбек высказался по поводу слов бывшего президента Польши Леха Валенсы, предложившего сократить население России до 50 миллионов человек.
"Не по силёнкам затеял дело экс-президент Польши. Но зато чётко обозначил сегодняшнюю позицию Запада по отношению к России", — сказал Бальбек в беседе с RT.
Эксперт отметил, что ничего в заявлении Валенсы для россиян нет.
"Не могу сказать, что для нас это была тайна, но раз уж пошли такие откровения, то мы чётко должны понимать — эти люди недоговороспособны", — заключил итог Бальбек.
Ранее Лех Валенса призвал уменьшить население РФ до 50 миллионов человек. Бывший президент Польши добавил, что Запад расширяет своё влияние демократическими методами, посредством Евросоюза и НАТО, в то время как Россия делает это "посредством насилия".
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.