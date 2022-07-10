Le Figaro: Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек

Бывший президент Польши Лех Валенса, известный своими антироссийскими высказываниями, сделал очередное крайне резкое заявление. Он призвал сократить Россию до 50 миллионов человек. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам польского экс-лидера даже в том случае, если "Россия проиграет Украине", у неё появится "другой Путин". Поэтому для достижения безопасности в мире Россию надо "расчленить", считает Валенса.

По его мнению, Запад должен "либо изменить политический строй России, либо вернуть её к населению менее 50 миллионов" путем "разделения её народов".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Западу не нужна сильная и независимая Россия. И именно поэтому американские и европейские политики поддерживали на протяжении многих лет "пятую колонну", терроризм и сепаратизм.